Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко

Умер экс-заместитель министра обороны России Юрий Садовенко. Генерал-полковнику было 56 лет. Офицер скончался из-за болезни сердца, пишет ТАСС.





Садовенко — уроженец украинского города Житомира. В 1990-1994 годах проходил службу в Вооруженных силах РФ на командных должностях, участвовал в боевых действиях.





Следующие восемь лет работал в подразделениях МЧС, участвуя в гуманитарных и спасательных операциях в России и за рубежом.





В 2002-м он стал помощником Сергея Шойгу, когда тот возглавлял МЧС.





Когда Шойгу занимал должность губернатора Подмосковья, Садовенко был главой его аппарата.