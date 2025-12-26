Новости
Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко
Умер экс-заместитель министра обороны России Юрий Садовенко. Генерал-полковнику было 56 лет. Офицер скончался из-за болезни сердца, пишет ТАСС. 


Садовенко — уроженец украинского города Житомира. В 1990-1994 годах проходил службу в Вооруженных силах РФ на командных должностях, участвовал в боевых действиях. 


Следующие восемь лет работал в подразделениях МЧС, участвуя в гуманитарных и спасательных операциях в России и за рубежом. 


В 2002-м он стал помощником Сергея Шойгу, когда тот возглавлял МЧС.


Когда Шойгу занимал должность губернатора Подмосковья, Садовенко был главой его аппарата.

