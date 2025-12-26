В Ставрополе ФСБ задержала 18-летнюю девушку, она планировала подорвать автомобиль военного из Минобороны

В Ставрополе задержана девушка, которая под влиянием телефонных мошенников собиралась совершить подрыв автомобиля российского военнослужащего, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.





Жительница Краснодарского края 2007 года рождения по заданию украинских спецслужб готовила террористический акт в отношении военнослужащего Министерства обороны РФ, уточнили в ФСБ.





Утверждается, что она получила самодельное взрывное устройство мощностью 400 грамм в тротиловом эквиваленте и собиралась закрепить его на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части.





Сотрудники ФСБ задержали девушку с поличным.





По данным ЦОС, она «в декабре текущего года попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта».





Следователи возбудили в отношении девушки уголовные дела по трем статьям: «Покушение на совершение террористического акта», «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».