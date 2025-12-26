Новости
В Ставрополе ФСБ задержала 18-летнюю девушку, она планировала подорвать автомобиль военного из Минобороны
Подозреваемая действовала под влиянием телефонных мошенников, уточнили в ведомстве
Новости

В Ставрополе ФСБ задержала 18-летнюю девушку, она планировала подорвать автомобиль военного из Минобороны

Подозреваемая действовала под влиянием телефонных мошенников, уточнили в ведомстве

В Ставрополе задержана девушка, которая под влиянием телефонных мошенников собиралась совершить подрыв автомобиля российского военнослужащего, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.


Жительница Краснодарского края 2007 года рождения по заданию украинских спецслужб готовила террористический акт в отношении военнослужащего Министерства обороны РФ, уточнили в ФСБ. 


Утверждается, что она получила самодельное взрывное устройство мощностью 400 грамм в тротиловом эквиваленте и собиралась закрепить его на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части.


Сотрудники ФСБ задержали девушку с поличным. 


По данным ЦОС, она «в декабре текущего года попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта». 


Следователи возбудили в отношении девушки уголовные дела по трем статьям: «Покушение на совершение террористического акта», «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». 

