Экс-судью Тришкина приговорили к двум годам условно за выстрел в таксиста

Видновский суд Московской области приговорил к двум годам условно бывшего судью военного суда Альберта Тришкина за выстрел в водителя такси из травматического оружия в ходе дорожного конфликта.





Наказание назначено с испытательным сроком один год. Также частично удовлетворен иск потерпевшего, с Тришкина взыскано 350 тысяч рублей.





Следователи выяснили, что в августе 2024 года Тришкин, находясь за рулем Hyundai Santa Fe в Ленинском районе Подмосковья, вступил в конфликт с таксистом Ахмаджиевым, который случайно заблокировал его машину. В ходе ссоры судья выстрелил из незарегистрированного травматического пистолета, ранив водителя в бедро.





Сам Тришкин объяснил свои действия подавленным эмоциональным состоянием из-за внесения его в базу украинского сайта «Миротворец». Он предлагал пострадавшему 600 тысяч рублей компенсации, однако таксист требовал от двух до пяти миллионов. Также Тришкин утверждал, что нашел пистолет за несколько дней до случившегося. Судья просил комиссию отказать в возбуждении дела, но коллегия удовлетворила представление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.





Альберт Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году и специализировался на уголовных делах.