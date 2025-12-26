Площадь Кластера видеоигр в «Сколково» будет увеличена более чем в два раза

Московский игропром не замедляется: в 2026 году в инновационном центре «Сколково» откроется вторая очередь Кластера видеоигр и анимации. Общая площадь увеличится с нынешних 55 тысяч до 129 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, подчеркнув, что речь идет о последовательном создании индустриальной инфраструктуры международного уровня.





Сейчас в кластере работает 41 резидент. Уже действуют технологические лаборатории, образовательные и выставочные пространства, студии захвата движения и звукозаписи. Такой набор позволяет компаниям выстраивать полный производственный цикл — от идеи до готового продукта и продвижения.





Параллельно Москва укрепляет позиции в смежных индустриях. Завершен второй этап строительства кинопарка «Москино», подходит к финалу создание нового комплекса Киностудии Горького, развиваются студии на кинозаводе «Москино», открыт специализированный технопарк индустрии видеоигр. В столице сформируется один из крупнейших в мире кластеров для производства кино, медиа, видеоигр и анимации, отмечал Сергей Собянин.