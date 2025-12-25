В Москву приедут терракотовые воины из Китая

Китайские солдаты приедут в Москву. В столице пройдет выставка «Терракотовые воины: наследие первого императора». Департамент культуры города в октябре 2026 года организует транспортировку уникальных фигур и организацию экспозиции на площадке Государственного исторического музея (ГИМ).





Гостям будут представлены полноразмерные фигуры воинов, оружие, древние украшения и предметы быта эпох Цинь и Хань (III век до нашей эры — III век нашей эры).





Экспонаты отобразят историю создания гробницы, ее значение для мировой культуры, а также историческую, научную и художественную ценность. Выставку будут сопровождать лекции, экскурсии и мастер-классы, посвященные древнекитайской истории и искусству.





Терракотовую армию императора Цинь Шихуанди обнаружили в 1974 году. В 1987-м ее внесли в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это грандиозный погребальный комплекс, включающий 8000 скульптур воинов, 130 колесниц и 670 лошадей.





Фигуры обладают уникальными чертами лица, прическами и деталями доспехов. По легенде, терракотовая армия должна была сопровождать императора в загробном мире. Воинов впервые показали в ГИМ в 2008 году.