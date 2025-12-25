Страдающий деменцией экс-депутат Николай Герасименко пропал в Москве во время прогулки с собакой

Экс-депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве во время прогулки с собакой. 24 декабря он покинул дом в ЮЗАО и больше не выходил на связь. Его поисками занимаются волонтеры «ЛизаАлерт». Координатор организации и депутат Госдумы Олег Леонов уже в курсе происшествия.





«Мы отрабатываем эту ситуацию штатно, в соответствии с алгоритмами. Все, что требуется по поиску, мы делаем. Подробности разглашать не могу», — рассказал Daily Storm Леонов.





Помощница пропавшего Герасименко сообщила изданию, что бывший парламентарий страдает деменцией, но исчез так надолго впервые.





«Он обычно ходил гулять и нормально приходил. А тут, видите, произошло то, что произошло — ушел и где-то по Москве бродит. Он живет в ЮЗАО, но в последний раз по камерам его видели на мосту на Белорусском вокзале! Дай бог, чтобы он где-то за Москву не вышел», — переживает помощница.