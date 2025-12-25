Новости
Новости 18+
St
Страдающий деменцией экс-депутат Николай Герасименко пропал в Москве во время прогулки с собакой
18+
Последний раз его видели по камерам в другом конце города. Поисками занимаются волонтеры «ЛизаАлерт» Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Новости

Страдающий деменцией экс-депутат Николай Герасименко пропал в Москве во время прогулки с собакой

Последний раз его видели по камерам в другом конце города. Поисками занимаются волонтеры «ЛизаАлерт»

Коллаж: Daily Storm

Экс-депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве во время прогулки с собакой. 24 декабря он покинул дом в ЮЗАО и больше не выходил на связь. Его поисками занимаются волонтеры «ЛизаАлерт». Координатор организации и депутат Госдумы Олег Леонов уже в курсе происшествия. 


«Мы отрабатываем эту ситуацию штатно, в соответствии с алгоритмами. Все, что требуется по поиску, мы делаем. Подробности разглашать не могу», — рассказал Daily Storm Леонов. 


Помощница пропавшего Герасименко сообщила изданию, что бывший парламентарий страдает деменцией, но исчез так надолго впервые.


«Он обычно ходил гулять и нормально приходил. А тут, видите, произошло то, что произошло — ушел и где-то по Москве бродит. Он живет в ЮЗАО, но в последний раз по камерам его видели на мосту на Белорусском вокзале! Дай бог, чтобы он где-то за Москву не вышел», — переживает помощница.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

При этом, по ее словам, близкие предусмотрительно оснастили Герасименко на прогулку всеми опознавательными знаками. 


«У него есть на куртке телефон, в кармане бумага тоже с телефоном. На собаке есть брелок с надписью и адресом. Все есть, но просто он идет и идет куда глаза глядят. Если бы он сидел или сказал, что ему плохо, то было бы по-другому», — сказала ассистентка пропавшего.


Николай Герасименко родился 1 декабря 1950 года в Алтайском крае. Заслуженный врач России и доктор медицинских наук, был депутатом Госдумы со II по VII созывы.

#лиза алерт #пропавшие люди #деменция #экс-депутат
Загрузка...
Загрузка...