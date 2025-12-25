Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова

В Москве умерла народная артистка России Вера Алентова. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина.





Ранее сообщалось, что 83-летней актрисе стало плохо на похоронах актера Анатолия Лобоцкого в театре Маяковского. Telegram-каналы опубликовали кадры, как Алентову погрузили на носилки, чтобы передать медикам.





Сообщается, что последние несколько месяцев она страдала от обострения гипертонической болезни сердца.





Вера Алентова — советская и российская актриса. Известна по фильмам «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-Мырли». Вдова режиссера Владимира Меньшова.