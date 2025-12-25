Новости
Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова
Народной артистке России было 83 года Вера Алентова
Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова

Народной артистке России было 83 года

Вера Алентова Фото: Global Look Press / Петров Сергей

В Москве умерла народная артистка России Вера Алентова. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина.


Ранее сообщалось, что 83-летней актрисе стало плохо на похоронах актера Анатолия Лобоцкого в театре Маяковского. Telegram-каналы опубликовали кадры, как Алентову погрузили на носилки, чтобы передать медикам.


Сообщается, что последние несколько месяцев она страдала от обострения гипертонической болезни сердца. 


Вера Алентова — советская и российская актриса. Известна по фильмам «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-Мырли». Вдова режиссера Владимира Меньшова.

