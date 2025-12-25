«Похож на малоадекватного человека»: в Кремле назвали странным рождественское обращение Зеленского

Новости
В Кремле считают рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского некультурным и озлобленным. Выступление главы государства было странным, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 


«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков.


Зеленский в рождественском обращении заявил, что украинцы в этот день желают смерти одному человеку. Видеообращение опубликовано в его официальном Telegram‑канале.


«Чтобы он умер», — сказал Зеленский, озвучив «рождественское желание». При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.


Президент Украины также назвал россиян «безбожниками».

