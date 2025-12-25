Новости
В Росстате объяснили, почему скрыли часть данных об инвалидности россиян. Ведомство не стало публиковать цифры, сколько в 2024 году выдано средств реабилитации и сколько взрослых впервые получили инвалидность (в том числе военную). Росстат сослался на федеральный закон, по которому правительство может ограничивать доступ к определенной информации.


«В ответ на ваш запрос сообщаем, что формирование данных по интересующей вас теме временно приостановлено в соответствии с частью 10 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 года №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», — сообщили Daily Storm в Росстате.


Ведомство сослалось на часть ФЗ, в котором говорится, что официальная статистическая информация является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.


«Решениями правительства Российской Федерации об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения», — гласит закон.


На какое именно решение правительства опирался Росстат при прекращении публикации данных об инвалидности, в службе не стали объяснять.


В июле 2025 года Росстат перестал публиковать подробные данные о демографии в России. Сначала исчезли показатели рождаемости, смертности, количества браков и разводов по регионам, а затем полностью пропал раздел «Демография». 

