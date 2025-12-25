В Калужской области ФСБ предотвратила серию терактов, готовящихся по заданию спецслужб Украины

В ФСБ России сообщили о ликвидации в Калужской области уроженца Запорожья, который по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов.





Уточняется, что он планировал «подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия».





Силовики нашли взрывчатку, оружие и самодельные зажигательные устройства, также сообщили в ЦОС ФСБ. В смартфоне мужчины обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб.





24 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ России предотвратили подготовку теракта на диспетчерской станции магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть» в Тюменской области. Диверсант был ликвидирован.