В Калужской области ФСБ предотвратила серию терактов, готовящихся по заданию спецслужб Украины
Злоумышленник оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован
Злоумышленник оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован

В ФСБ России сообщили о ликвидации в Калужской области уроженца Запорожья, который по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов.


Уточняется, что он планировал «подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия».


Силовики нашли взрывчатку, оружие и самодельные зажигательные устройства, также сообщили в ЦОС ФСБ. В смартфоне мужчины обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб. 


24 декабря стало известно, что сотрудники ФСБ России предотвратили подготовку теракта на диспетчерской станции магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть» в Тюменской области. Диверсант был ликвидирован. 

