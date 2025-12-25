Лурье не позволит Долиной жить в ее квартире еще несколько месяцев

Полина Лурье не разрешит народной артистке России Ларисе Долиной жить в квартире в Хамовниках. Ранее сообщалось, что певица якобы не успевает собрать вещи и просит остаться там еще на несколько месяцев.





«Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.





Суд в Москве 25 декабря рассмотрит иск покупательницы о принудительном выселении Долиной из жилья в Хамовниках.





Верховный суд 16 декабря закрепил за Полиной Лурье право собственности на недвижимость. В пресс-службе суда заявляли: Долина незаконно находится в квартире.