Лурье не позволит Долиной жить в ее квартире еще несколько месяцев
Мосгорсуд рассмотрит иск о принудительном выселении певицы undefined
Полина Лурье не разрешит народной артистке России Ларисе Долиной жить в квартире в Хамовниках. Ранее сообщалось, что певица якобы не успевает собрать вещи и просит остаться там еще на несколько месяцев.  


«Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала адвокат Лурье Светлана Свириденко. 


Суд в Москве 25 декабря рассмотрит иск покупательницы о принудительном выселении Долиной из жилья в Хамовниках. 


Верховный суд 16 декабря закрепил за Полиной Лурье право собственности на недвижимость. В пресс-службе суда заявляли: Долина незаконно находится в квартире. 

