Песков сообщил, что послания Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году не будет. Об этом пишут ведомости «Ведомостям» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.





«Нет, в этом календарном году [послания] не будет. Но оно состоится своевременно», — сказал представитель Кремля.





На вопрос, в чем причина того, что послание не будет оглашено, Песков ответил, что «это решение главы государства, это же его послание».





«После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно», — добавил Песков.





Согласно Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.