Песков сообщил, что послания Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет

Представитель Кремля заверил журналистов, что «оно состоится своевременно»

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году не будет. Об этом пишут ведомости «Ведомостям» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 


«Нет, в этом календарном году [послания] не будет. Но оно состоится своевременно», — сказал представитель Кремля. 


На вопрос, в чем причина того, что послание не будет оглашено, Песков ответил, что «это решение главы государства, это же его послание». 


«После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно», — добавил Песков. 


Согласно Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

