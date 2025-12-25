ВСУ обстреляли гуманитарный конвой из Дагестана, погибли три человека

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что гуманитарный конвой попал под обстрел со стороны украинских военных. Погиб заместитель руководителя Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад.





Меликов уточнил, что еще один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями доставлен в медучреждение. Врачи сейчас борются за его жизнь.





По словам главы региона, гуманитарную помощь перевозили два грузовика.





«Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую «газель» и легковушку обстреляли с применением беспилотников», — написал Меликов.





Предстоит разобраться, как была организована поездка, учтены ли требования безопасности, согласован ли был маршрут, добавил он.





Меликов подчеркнул, что «у укронационалистов нет чести, совести, ничего святого». Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также сообщил, что поручил оказать семьям всю необходимую помощь.





«Победа будет за нами – во славу Родины и в память о тех, кто отдал ради нее жизнь», — заключил Меликов.





1 декабря в Каспийске при атаке украинских дронов пострадала девочка. Ребенок получил ранение грудной клетки