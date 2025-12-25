Новости
Долина просит разрешить ей пожить в проданной квартире еще несколько месяцев
Народная артистка России Лариса Долина просит разрешить ей еще несколько месяцев жить в квартире, купленной Полиной Лурье, рассказала адвокат Светлана Свириденко. 


По словам юриста, певица объяснила свою просьбу тем, что не успевает собрать вещи. 


Ранее сообщалось, что 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.


Верховный суд 16 декабря закрепил за Полиной Лурье право собственности на недвижимость. В пресс-службе суда заявляли: Долина незаконно находится в квартире; если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении. 

