Долина просит разрешить ей пожить в проданной квартире еще несколько месяцев

Народная артистка России Лариса Долина просит разрешить ей еще несколько месяцев жить в квартире, купленной Полиной Лурье, рассказала адвокат Светлана Свириденко.





По словам юриста, певица объяснила свою просьбу тем, что не успевает собрать вещи.





Ранее сообщалось, что 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.





Верховный суд 16 декабря закрепил за Полиной Лурье право собственности на недвижимость. В пресс-службе суда заявляли: Долина незаконно находится в квартире; если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении.