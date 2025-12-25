Однушка взамен трешки: как устроена система компенсаций за жилье в Мариуполе

Жители Мариуполя жалуются, что не могут добиться полноценной компенсации за утраченную в 2022 году недвижимость. На месте их домов построили люксовые комплексы, но квартиру в них они получить не могут. Взамен власти предлагают неравносильные компенсации, сомнительное по качеству или же брошенное украинцами жилье. Кто-то вообще не получил даже такого предложения и просто стоит в очереди на квартиру.
От квартиры у моря до руин
Анне Бузевской 54 года. Она — коренная жительница Мариуполя. До СВО вместе с мужем и пятью детьми жила в двухкомнатной квартире по адресу Нахимова, 82. Это вторая береговая линия, до моря можно дойти пешком, заметила женщина. Следом собеседница начала рассказывать, как ей досталась недвижимость.
«Когда произошла авария в Чернобыле, мой отец был одним из первых, кто отправился помогать людям. В итоге сгорел за полгода… После второй поездки он вернулся уже с облучением головного мозга и через три дня умер», — вспоминает Бузевская.
Воспитывали будущую многодетную мать бабушка и дедушка, ветераны Великой Отечественной войны. Мужчина выносил раненых с поля боя и служил в контрразведке, а его супруга была медиком. В мирное время глава семейства работал на местном металлургическом заводе «Азовсталь», руководство которого и выдало ему квартиру в доме на Нахимова, 82.
Именно там жила до 2022 года Анна Бузевская. Когда началась СВО, женщина вывезла детей, а сама осталась в городе.
«В нашем доме было бомбоубежище. Гремели прилеты. Первый раз нас обстреляли 6 марта с «Азовстали». В дом прилетело две болванки от азовцев*— одна взорвалась, а другая осталась. Через месяц опять был прилет. Загорелся подъезд и частично — квартиры», — продолжила она.
После освобождения города Бузевская перевезла детей обратно в Мариуполь. Собственного жилья у семьи не осталось. Они жили на съемных квартирах, и одновременно родители собирали бумаги и боролись за законную компенсацию.
«Из моего окна было видно Азовское море. С 2023 года по России уже шла реклама «600 метров до моря», пока мы бегали с документами. Нам дважды отказывали. Помимо квартиры, от дедушки достался дом из земли и глины на 8,5 квадратных метра, и они (чиновники. — Примеч. Daily Storm) уцепились за то, что мы всемером можем в нем жить. Но это же не так! Я через суд доказывала, что у нас нет второго жилья», — рассказывала Бузевская.
Ее семья — не единственные из мариупольцев, кто потерял недвижимость. О проблемах с возвращением жилья в прибрежной зоне рассказал Daily Storm Максим Безрук из Москвы. Сейчас мужчина помогает вернуть квартиру в Мариуполе своему отцу, Владимиру. Он 67-летний ветеран боевых действий, прошел через первую Чеченскую войну, был ранен в сердце и последние годы живет рядом с сыном в столице.
Владимиру Безруку квартира в доме №8 на бульваре Богдана Хмельницкого досталась в 2019 году после смерти отца. В наследство он вступил дистанционно. Из-за напряженных отношений между Россией и Украиной боевой офицер так и не успел пожить в прибрежной зоне. В 2022-м прямо в квартиру прилетел танковый снаряд, а позже в жилье произошел пожар.
Также на трудности пожаловалась 72-летняя Людмила Львова. После одного из обстрелов сгорел подъезд ее дома на Ленина, 88. Собеседница заметила, что во время отступления украинские солдаты ехали на машине и обстреляли это здание.
Что построили взамен разрушенных домов
Людмила Львова поделилась, что на месте ее дома недавно начали строительство 12-этажного здания. А на земле, где была собственность других наших собеседников, уже заселяют людей в новостройки.
Анна Бузевская провела всю свою жизнь в четырехэтажном доме советской послевоенной застройки — крашенный оштукатуренный фасад, маленькие окошки и небольшие балкончики, наспех обшитые металлическими листами.
Как видно на фотокарточках госпортала «Дом.РФ», теперь в центре города стоит не старое облупленное здание, а четырехэтажный дом. Его возвели в конце 2023-го. Официально постройке присвоили адрес Черноморский, 1Б, а прежний оставили только в рекламе — «Дом на Нахимова».
Новое жилье выполнено в неоклассическом стиле: светло‑бежевые фасады, белые наличники, тонкая лепнина и ниша со статуей на углу здания. Аккуратные витрины на первом этаже оживили и, кажется, сделали улицу дороже.
Ценник этому соответствует. По данным объявлений на онлайн-площадках, квадратный метр в доме стоит около 170 тысяч рублей. Сейчас на «Авито» за однокомнатную квартиру просят от шести миллионов рублей.
По данным «Дом РФ», оба дома возводила группа «ЮгСтройИнвест». Под ее руководством специалисты закончили работы на 368 объектах в Ростовской области, на Кубани и в соседних регионах. Еще 212 домов сейчас на этапе строительства.
Проектами в Мариуполе занимается связанный с группой «Специализированный застройщик‑1 ПОРФИР». Фирма уже сдала семь домов, еще в четырех ведутся работы. Все объекты расположены в пешей доступности от Приморского парка — крупнейшей рекреационной зоны города.
В базе «СПАРК‑Интерфакс» указано, что фирму в 2023 году учредил Андрей Волобуев. До этого он руководил управлением Росфинмониторинга по Северо‑Кавказскому федеральному округу.
Через год после регистрации строительной конторы ее владельцем стал Сергей Поздняков, а спустя несколько месяцев — Кирилл Лучкин. Оба — предприниматели из Ставропольского края, связанные со строительными проектами в регионе.
Квартиры построили — жильцы не заехали
На фоне бурных строек наши герои до сих пор остаются без квартир. Собеседники издания жалуются, что взамен уютного жилья власти обещают им мизерные выплаты, маленькие жилплощади или «бесхозную» недвижимость.
«Уже летом 2022 года я и отец собрали гуманитарную помощь и поехали в Мариуполь помогать людям. Тогда же обратился к главе администрации района с заявлением о разрушении жилья. Он поблагодарил меня за гуманитарную деятельность, попросил не тревожить и обещал, что со мной свяжутся, когда придет время решения вопроса», — начинает Максим Безрук.
Тем временем власти ДНР готовили нормативную базу для помощи собственникам. Уже через несколько недель чиновники Государственного комитета обороны региона выпустили постановление №175. Семья Безруких узнала об этом не сразу.
«Оно (постановление №175. — Примеч. Daily Storm) предлагало практически полную компенсацию и было самым лояльным. У нас была трехкомнатная квартира, и по этому документу была положена мера социальной поддержки в виде такого же жилья», — объясняет сын ветерана Максим Безрук.
Через год правительство республики опубликовало новый документ. Постановление №61-1 ограничило жилую площадь квартир для пострадавших. Одному собственнику было положено 33 квадратных метра. Если в семье больше людей, то увеличивали и размер недвижимости: 42 «квадрата» на двух человек и по 18 на каждого следующего.
«Мы приехали подавать заявление (на меры поддержки), и нас уговорили написать по 61-1. Якобы тогда действовал мораторий на 175-е, хотя это было не так. <...> В октября 2023 года было принято решение о предоставлении жилого помещения на 33 квадратных метра», — пожаловался Безрук, добавив, что ему неизвестно, в каком районе находится новая недвижимость.
Анна Бузевская дополнила, что в 2025 году появился еще один документ. Он уже предлагает выдачу пострадавшим «бесхозного жилья». Это квартиры умерших людей или граждан Украины, которые не зарегистрировали свою собственность по российским законам, уточняет женщина.
«Фактически все они (ранее изданные документы. — Примеч. Daily Storm) действующие. То есть, если на руках заявление по одному из постановлений, то его можно перерегистрировать, например, на бесхоз. Мы сейчас доказываем это в судах», — утверждает она.
Однако, несмотря на с виду широкие правовые возможности, многие до сих пор сидят без жилья, утверждают собеседники. Например, пенсионерка Людмила Львова посетовала, что стоит в очереди на квартиру примерно на 1900-м месте.
Единственная, кому предложили собственность, — Анна Бузевская. После изматывающих разбирательств женщине показали квартиру на 70 квадратных метров в новостройке. Объект находится в соседнем квартале от ее прежнего жилья, но этот вариант ее все равно не устроил.
«Квартира в доме на Нахимова, 25. Он около 30 лет стоял недостроенным из-за грунтовых вод в подвале. Стройку забросили, а во время боевых действий мы набирали там воду. Сейчас люди, которые согласились взять эти квартиры, мучаются. Стены трещат, кафель отваливается, краны и трубы полопались. Да и на самом деле квартира меньше моей — в новом доме целых 6,5 квадрата занимает неотапливаемая лоджия», — жалуется Бузевская.
Слова женщины отчасти подтверждают данные с «Яндекс.Карт». На съемках панорамы от 2012 года виден недостроенный каркас здания на улице Нахимова, 25. Подтвердить слова Бузевской о проблеме с самим домом Daily Storm не удалось.
По словам собеседников издания, власти также активно предлагают заселяться в бесхозные квартиры. Однако пострадавшие отказываются. Герои публикации обратили внимание, что часть этой жилплощади принадлежала украинцам, которые до сих пор не оформили права на недвижимость в России. Мариупольцы переживают, что в будущем старые хозяева приедут и будут через суд возвращать квартиры.
Депутат Госдумы Антон Ткачев, курирующий вопросы ДНР, сообщил, что в парламент поступали обращения о проблемах с жилищными компенсациями. Комментировать их и раскрывать Daily Storm принятые решения политик отказался.
Daily Storm направил вопросы по поводу совершенствования механизмов компенсаций и истории одного из героев этого материала пресс-секретарю главы ДНР Дениса Пушилина и мэру Мариуполя Антону Кольцову.
* Полк ВСУ «Азов» признан террористическим и запрещен в РФ