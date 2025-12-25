Однушка взамен трешки: как устроена система компенсаций за жилье в Мариуполе

Воспитывали будущую многодетную мать бабушка и дедушка, ветераны Великой Отечественной войны. Мужчина выносил раненых с поля боя и служил в контрразведке, а его супруга была медиком. В мирное время глава семейства работал на местном металлургическом заводе «Азовсталь», руководство которого и выдало ему квартиру в доме на Нахимова, 82.





Именно там жила до 2022 года Анна Бузевская. Когда началась СВО, женщина вывезла детей, а сама осталась в городе.





«В нашем доме было бомбоубежище. Гремели прилеты. Первый раз нас обстреляли 6 марта с «Азовстали». В дом прилетело две болванки от азовцев*— одна взорвалась, а другая осталась. Через месяц опять был прилет. Загорелся подъезд и частично — квартиры», — продолжила она.





После освобождения города Бузевская перевезла детей обратно в Мариуполь. Собственного жилья у семьи не осталось. Они жили на съемных квартирах, и одновременно родители собирали бумаги и боролись за законную компенсацию.





«Из моего окна было видно Азовское море. С 2023 года по России уже шла реклама «600 метров до моря», пока мы бегали с документами. Нам дважды отказывали. Помимо квартиры, от дедушки достался дом из земли и глины на 8,5 квадратных метра, и они (чиновники. — Примеч. Daily Storm) уцепились за то, что мы всемером можем в нем жить. Но это же не так! Я через суд доказывала, что у нас нет второго жилья», — рассказывала Бузевская.





Ее семья — не единственные из мариупольцев, кто потерял недвижимость. О проблемах с возвращением жилья в прибрежной зоне рассказал Daily Storm Максим Безрук из Москвы. Сейчас мужчина помогает вернуть квартиру в Мариуполе своему отцу, Владимиру. Он 67-летний ветеран боевых действий, прошел через первую Чеченскую войну, был ранен в сердце и последние годы живет рядом с сыном в столице.