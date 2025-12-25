Новости
Одноклассница вероятного убийцы полицейских в Москве: Он был спокойный и умный, но в вуз не поступил и работал на фабрике
Уроженец Ивановской области Павел Голубенко, по неофициальной версии, под воздействием мошенников напал на наряд ДПС и погиб сам Коллаж: Daily Storm
Одноклассница вероятного убийцы двух полицейских в Москве рассказала, что он увлекался биологией и географией, но затем ушел в психологию и философию, а работал на текстильной фабрике. По словам Алины (имя изменено), 24-летний Павел Голубенко родился и вырос в многодетной семье в поселке Каменка Ивановской области.


«Его родители — обычные люди. Кроме Паши они воспитали старшую сестру его и младшего брата», — заявила девушка Daily Storm.


«Он умный был, увлекался биологией и географией, на областные олимпиады ездил, но ушел из школы после 9-го класса. Это было в 2017 году. Потом говорил, что интересы поменялись, начал увлекаться психологией и философией», — рассказала собеседница.


По ее словам, несмотря на все свои разносторонние увлечения, Павел так и не смог получить высшее образование. Был обычным прессовщиком на ивановской фабрике. Семью создать он также не успел, говорит девушка. Она добавила, что в школьные годы Павел не был буйным или конфликтным, а наоборот — имел спокойный характер.


«Мне стало мало биологии в девятом классе. Стал изучать психологию, углубился весомо, и понеслась. После этого ударился в философию и эзотерику. Я выбрал путь тихо-мирно поживать, заниматься своим делом по мере возможностей и не отсвечивать», — признавался Голубенко знакомой в личной переписке. Алина не исключает, что на преступление Павел пошел из-за мошенников.


Парень, как пишут Telegram-каналы, отучился в Ивановском автотранспортном колледже. За пару дней до взрыва он пытался занять деньги у знакомых. В соцсетях Голубенко был подписан на тематические каналы: милитари, аниме, психология и электроника. Также Павел был фанатом видеоигр S.T.A.L.K.E.R.


Официально власти не давали информацию о подрывнике. Взрыв на Елецкой улице на юге Москвы прогремел в ночь на 24 декабря. Двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека около служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для задержания, сработало взрывное устройство. СМИ ранее писали, что вероятного подрывника могли развести мошенники.

