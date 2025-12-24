«Лидер футбольной команды, порядочный и спокойный»: знакомые рассказали о полицейском, погибшем при взрыве в Москве

Один из погибших при взрыве в Москве инспектор ДПС Илья Климанов был известным футболистом в родном подмосковном поселке Михнево, рассказали Daily Storm его знакомые. Климанову было 24 года. Он с детства был знаком с другим убитым сотрудником ГАИ — 25-летним Максимом Горбуновым.





«Илья рос на моих глазах. Очень воспитанный, тактичный парень. Лидер команды был. Играл за наш «Сокол» (Михнево) и с ним в 2021 году завоевал бронзу на чемпионате Московской области», — заявил экс-директор ФОК «Михнево» Николай Лемеш.





«Очень хороший игрок, корректный товарищ. Спокойный, выдержанный такой, тактичный. Мы с ним виделись две недели назад. Он хорошо устроился в ГАИ, я был очень рад за него. Зимой Илья приходил к нам играть в мини-футбол, а летом — в большой. Друг его, Максим Горбунов, тоже порядочный парень, но спортом не увлекался так, как Илья. Он из-за службы в полиции пропускал матчи, но в свободное время всегда приезжал помочь команде», — добавил собеседник.





Сотрудница местного ФОК рассказала Daily Storm, что Климанов из многодетной семьи: «Там все дети хорошие, неизбалованные. Брался за любую подработку в детстве. Высокий, улыбчивый, красивый, спортом занимался. Потом пошел в Росгвардию служить. Они с Горбуновым оба из Михнево, дружили. Илья не успел жениться. А вот у Максима остались жена и маленький ребенок — ему и годика еще нет. Очень жалко ребят, не передать словами! Просто плачем все мы...»





Климанов пришел в полицию после срочной службы. А Горбунов окончил ведомственное учебное заведение МВД, после чего устроился в ГИБДД.





Оба полицейских были на хорошем счету у начальства. Фотография Горбунова была помещена на Доску почета. Он отслужил в полиции чуть более трех лет. У погибшего осталась семья — жена и дочь, которой девять месяцев. Оба друга увлекались автомобилями.





В ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного мужчину возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Погибли три человека: двое полицейских и сам подрывник.





Мужчину могли развести мошенники, пишет РЕН ТВ. По данным телеканала, аферисты взломали аккаунт «Госуслуг» мужчины и сообщили, что он «сотрудничает с органами власти и срывает шпионскую операцию».





Позже они поручили подложить взрывное устройство под автомобиль. Обманутый якобы специально приехал из Ивановской области для совершения диверсии. Официально информация не подтверждалась.





На месте работают оперативные службы. Возбуждено уголовное дело. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Расследование происшествия продолжается под контролем прокуратуры Москвы.