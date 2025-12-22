За дверью школы: кто охраняет детей и почему сотрудники ЧОПов не могут остановить подростков-убийц

Манифест в соцсетях, футболка с кричащей надписью, в руке нож или огнестрел — в России нападения на школы стали частью повседневного фона. Зачастую злоумышленника от жертв отделяет лишь охранник на проходной учебного заведения. Как правило, нападавшие преодолевали этот барьер без особого труда. Почему так происходит? На этот вопрос ответили Daily Storm сами сотрудники ЧОПов. Они раскрыли изнанку своей работы. Кто и почему сторожит школы, в каких регионах охрана носит оружие и как получается, что стрелки спокойно проходят через металлодетекторы.





Кто защищает школы





Алексею 44 года. Он живет в небольшом селе в Республике Марий Эл, воспитывает трех детей. Пойти в охранники он решил в 2019 году, после того как ему удалили грыжу. Работа с подъемом тяжестей и постоянными нагрузками ему уже не подходила.





«У меня знакомые работают в ЧОП. После операции я тоже выучился на охранника. На курсах проходили основы: федеральные законы и должностные инструкции. Учились обращаться с резиновой палкой и наручниками. По четвертому разряду оружие не положено, поэтому стрельбы не было», — вспоминает Алексей.





Инструкторы также знакомили будущих сотрудников ЧОП с азами поведения в экстренных ситуациях. Как вспоминает собеседник, например, эксперты рассказывали ему про стрессоустойчивость, но на эту и другие темы по психологии времени выделили мало.





Всего профессиональное обучение заняло два месяца. После мужчина успешно сдал экзамен в присутствии сотрудников Росгвардии и получил удостоверение частного охранника. Почти сразу же он откликнулся на вакансию, размещенную на онлайн-площадке с объявлениями, и поехал работать вахтовым методом в Московскую область.





«Требовались люди в поселок городского типа Лесной городок в Одинцовском районе. Там я и еще двое охранников следили за большой школой на полторы тысячи детей. Из спецсредств мне выдали перцовый баллончик, резиновую палку и наручники. <...> Зарплата маленькая — в 2019-м за смену платили 1500 рублей», — продолжает Алексей.





В местном ЧОПе он оказался самым молодым охранником. Его напарниками были люди среднего и пожилого возраста. Некоторые подрабатывали, чтобы что-то добавить к скромной пенсии. Среди коллег встречались приезжие из других регионов, в том числе с Северного Кавказа.





Другая героиня Daily Storm — 41-летняя Ольга из Липецкой области. Женщина тоже растит трех детей и раньше работала в МВД. В 2024 году она вышла на пенсию по выслуге лет. Тогда же получила удостоверение охранника и устроилась на работу в школу. Многодетная мама пошла трудиться в учебное заведение в нескольких минутах ходьбы от своего дома и охраняла его около года.





«В основном охранниками у нас работали люди 65 лет и старше. Это у меня так получилось, потому что я хотела контактировать с учителями своих детей. <...> У нас большая школа на полторы тысячи детей. Одновременно на объекте работали несколько человек: двое на основном входе, еще по одному — на второй двери и в самой школе», — рассказывает собеседница издания.





Рутина на посту





Как заметил Алексей, условия работы в школе были сложными. Он проводил на ногах месяц без выходных. С пяти утра охранник должен быть на месте, чтобы запустить в здание поваров и открыть ворота машине с продуктами для столовой. Если же кто-то припарковал авто напротив — вызвать сотрудников ГАИ и эвакуатор.





«На входе в здание стояли рамки и турникеты. Детей полторы тысячи, и все «звенят» на детекторе, потому что у них с собой металлические циркули, висят бляшки на сумках, ремнях и рюкзаках. Осмотреть каждого нереально. Только выборочно. И тех, кто стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних», — рассказывает Алексей.





Мужчина добавил, что по закону охранник может осмотреть человека только с его разрешения. Несовершеннолетний мог отказаться показывать, какой металлический предмет пытается пронести в школу. В таком случае приходилось останавливать ребенка на входе и вызывать администрацию учебного заведения.





«Родителей в школу мы не запускали. С этим было строго. Я вызывал замдиректора по безопасности. Если он разрешал, то взрослый заходил внутрь. Один раз даже произошел конфликт. Мужик начал на меня бочку катить, вызвал полицейского. Тот приехал и сказал, мол, правильно, что я не пустил. Родственникам нужно заранее договариваться с учителями, чтобы подготовили служебную записку на пропуск», — упомянул Алексей.





Бывшая сотрудница МВД Ольга тоже пожаловалась Daily Storm на большой поток детей по утрам. Условный нож может оказаться у любого из тысячи учеников, как начальных, так и старших классов. Так что охранники дополнительно проверяли ручным металлодетектором и осматривали только подозрительных ребят, заметила Ольга.





«На случай нападения у нас была инструкция. Нужно успеть нажать тревожную кнопку, которая находится внутри школы, и связаться со старшим смены. А самого человека — задержать до передачи сотрудникам полиции. Я не знаю, как можно успеть сделать это, да еще и без спецсредств, подручными предметами. Если человек будет с оружием, то вы понимаете, чем это закончится», — посетовала Ольга.





Кто пойдет на стрелка?





Осенним утром 2022 года в Ижевскую школу №88 ворвался ее бывший ученик Артем Казанцев. С собой у него было два пистолета и 44 обоймы с 352 патронами. В тот день, 26 сентября, нападавший унес жизни 18 человек. Первой жертвой злоумышленника стал 73-летний охранник Николай Киселев, который пытался остановить Казанцева.





«У меня мотивация была бы (остановить нападавшего любой ценой. — Примеч. Daily Storm), так как в школе, которую я охраняла, учились мои дети. Я, конечно, полезу и все возможное сделаю. Большинство людей, как бы, — они на пенсии. Все это воспринимали, скажем так, как подработку», — ответила Ольга на вопрос издания о том, стала бы она останавливать стрелка.





По ее словам, подобный вопрос поднимали и другие сотрудники в ее коллективе. Как отмечает женщина, большинство коллег отвечали: «А что я сделаю? Руки подниму — и все».





«Охранники — гражданские люди. Зарплата маленькая, а ответственность очень большая. Насколько — понимают не все из сотрудников. Они боятся последствий, особенно уголовных последствий. Опасаются санкций и со стороны руководства ЧОПов», — предполагает Ольга.





После нападений на школы в центре разбирательств оказываются и сотрудники частных контор. В 2022 году после стрельбы в Ижевской школе руководителя ЧОПа задержали. Впоследствии он получил три года условно.





А в 2023 году, как сообщали РИА Новости, к ответственности попытались привлечь охранницу из Брянска, дежурившую в день другого инцидента. Тогда девушка-подросток принесла в школу помповое ружье, убила одноклассницу и покончила с собой.





Алексей в разговоре с Daily Storm немного растерялся, когда описывал свои возможные действия в случае атаки на школу. По словам мужчины, охраннику останется только идти к вооруженному человеку в «режиме камикадзе». «Сразу же пристрелят, и все. Резиновая палка и баллончик не помогут», — резюмировал мужчина.





Однако заметил, что в 2023 году он получил шестой разряд охранника, чтобы поехать на заработки в школы Новороссии. Там сотруднику ЧОП выдали пистолет, соответствующий его новой лицензии.





«С оружием я бы уже пытался остановить террориста. Сделал предупредительный выстрел в воздух и начал бы следить за его поведением. Если прислушается — хорошо, нет — начну отстреливаться», — рассказал Алексей.





Мужчина упомянул, что часто после трагедий его коллеги беспокоились не о безопасности детей. Их больше волновало свое рабочее место.





«Пенсионеры больше всего беспокоились по поводу проверок. Говорили, что управление образования и Росгвардия начнут шерстить по школам и смотреть за охранниками. Про другое-то и не переживали», — утверждает Алексей.





По мнению Алексея и Ольги, пусть не избежать, но хотя бы минимизировать последствия нападений помогут несколько решений.





«Можно сделать, как было во время ковида. Например, один класс учится с 08:00. Потом другие классы приходят в 08:30. Ну и надо весь поток не в один вход пускать, а через два-три. На каждом — охрана и рамки-металлодетекторы. Кто «прозвенел» — все металлическое на стол», — рассказывает Алексей.





Ольга же предложила увеличить зарплаты коллег и внести поправки в федеральный закон «О частной охранной деятельности». Например, можно расширить права сотрудников ЧОПов, ужесточить требования по допустимому для работы верхнему порогу возраста.





«Говорили, что передадут охрану школ Росгвардии, но это все осталось на уровне разговоров. Считаю, что это бы стало сдерживающим фактором для нападающих. Если люди будут знать, что школу охраняют специальные подразделения, а не бабушки с дедушками, то они задумаются: «А идти ли туда вообще?» — подытожила бывший силовик.





Собеседники Daily Storm по‑прежнему работают в ЧОПах, но уже не в школах: Алексей охраняет предприятие, Ольга — строительную площадку. Оба признаются, что рады переменам и не хотят возвращаться в учебные учреждения.





«Морально устаешь, не высыпаешься. Постоянно вокруг шум и гам, дети носятся по коридору. По утрам родители хотят прорваться в школу со своими непонятными вопросами. Сейчас же тишина и спокойствие. Никакой нервотрепки», — объясняет мужчина.





Ольга добавила, что теперь на нее не давит груз ответственности за детей, она также чувствует себя защищенной в правах. Тем не менее они оба иногда возвращаются к мыслям о прошлой работе. Особенно после сообщений о новых нападениях на детей.





«Читаю много комментариев в группах городов, где работал. Родители жалуются, что охранники не пропускают их в школы без паспортов. А после ЧП в школах тоже взрослые часто пишут: мол, сотрудник недосмотрел, недоглядел. Крайний всегда охранник», — возмущается Алексей.





Женщина же не оправдывает коллег. «Знаете, а должен был остановить и осмотреть! Люди, которые охраняют у нас школы, — они просто просиживают время. Не считывают глазами, на что способен человек. Это непрофессионализм», — заключила бывшая сотрудница МВД.