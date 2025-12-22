«Животных сжигали, если не поступали деньги»: волонтер рассказала о «концлагере» для собак и котов под Ростовом

В частном приюте «Забытые сердца» Аксайского района Ростовской области зоозащитники нашли тела животных, а также истощенных кошек и собак. Всех выживших питомцев забрали и доставили в безопасные условия, рассказала Daily Storm одна из местных волонтеров. Полиция и прокуратура проводят проверку.





По словам собеседницы, хозяйка приюта Татьяна Макарова годами делала бизнес на животных, ее семья жила шикарно, а власти района не реагировали на просьбы зоозащитников разобраться в ситуации.





«Три года назад я уже била тревогу. Я выкупила у нее четырех лысых кошек по 10 тысяч рублей за каждую, — сообщила Оксана (имя изменено). — Она кричала, что либо усыпит их, либо продаст. И я нашла деньги, чтобы спасти кошек. Поймите, для этой Татьяны приют — просто бизнес. Она делала деньги на животных. Мужу, например, Toyota Land Cruiser купила. Их семья жила хорошо, а сам приют не был официально зарегистрирован».





Женщина также указала, что хозяйка приюта — лицо цыганской народности и занималась своей деятельностью более 10 лет. Тем, кто отдавал животных, она ставила жесткие условия: они должны были ежемесячно перечислять деньги на полное содержание питомцев, утверждает волонтерка.





«Она на «Авито» выставляла животных либо писала посты в соцсетях, что если их не разберут, они отправятся «под усыпалку». Три года назад весь двор уже был усеян трупами животных. До драки с ней доходило, ругались. Эта Татьяна неадекватно себя вела. Как будто невменяемая. С ней можно договариваться только через деньги. Как только их показываешь — Татьяна идет на уступки. Она кричала о помощи, ей помогали, на карту деньги переводили, я сама лично корм привозила, но он валялся во дворе, а животные голодали», — рассказала Оксана.





По ее утверждению, администрация Аксайского района просто закрывала глаза на происходящее, судьба животных (их в приют привозили в том числе из ДНР, Волгодонска и Ростова) чиновников не беспокоила вовсе.





«Я писала в администрацию, полицию, просила помощи. Но одной биться без толку. Администрации мне ответила, что нарушений там нет, все законно. Они даже не выезжали туда. Настолько было всем плевать! Я билась-билась, но потом просто опустились руки», — призналась волонтер.





«Животина там просто погибала. У Татьяны печка была там. Она закидывала туда животных и просто сжигала — котов, собак, содержание которых перестали оплачивать волонтеры. То ли она откупалась от чиновников... Я не знаю, но все наши жалобы не приносили никакого результата. Управу найти на нее не могли вообще никакую. Радует, что сейчас из приюта оставшихся животных разобрали неравнодушные люди и бизнес у этой дамы закрылся», — добавила Оксана.





Ранее в Сети появились шокирующие кадры, где видно, как на частной территории в куче мусора лежат трупы домашних животных, а выжившие питомцы истощены и еле двигаются. «Кто-то умер на днях, кто-то уже давно. А выжившие не ходили, а ползали из-за переломов или худобы», — рассказала «КП» зооволонтер из Ростова-на-Дону Алена Кравцова. Именно она вызвала правоохранителей обследовать приют.





По словам Кравцовой, банковская карта приюта оказалась оформлена на другого человека, за последние 10 месяцев на нее поступило порядка 11 миллионов рублей. «Но хозяйка сама распоряжалась этой картой и сказала, что не знает, куда исчезли средств», — говорит зоозащитница.





Сама владелица приюта сообщила журналистам, что перестала следить за животными якобы из-за плохого самочувствия матери. «У меня не было времени это все убирать, потому что я немного в трудной жизненной ситуации: у меня болеет мама, у меня накопились неотложные дела. За все время скопились трупы, но я не могла их убрать, потому что, когда я заходила, у меня начиналась истерика, а попросить кого-то о помощи стыдно и страшно», — утверждает Татьяна. Она говорит, что не убивала и не морила голодом хвостатых.





После общественного резонанса администрация Аксайского района прокомментировала инцидент в своей группе во «ВКонтакте». «Так называемый приют для животных не был официально зарегистрирован и располагался на территории частного домовладения в одном из садоводческих товариществ», — говорится в сообщении.





Чиновники добавили, что ситуация находится на контроле, а по факту жестокого обращения с животными информацию направят в Роспотребнадзор и ветеринарную службу.





Поступление заявления о «концлагере» для хвостатых подтвердили и в правоохранительных органах региона. «Сотрудники полиции отдела МВД по Аксайскому району прибыли на место происшествия. Проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в полиции.





Пока хозяйка приюта, где умирали несчастные животные, находится на свободе. Ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит МВД, контролирует прокуратура Ростовской области.