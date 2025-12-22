Запретить военачальникам ездить на своих авто нельзя: в Госдуме прокомментировали подрыв машины генерала Минобороны

Принудительно пересадить генералов на служебный транспорт не выйдет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал подрыв авто начальника Управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ Фанила Сарварова.





«У него по статусу была закрепленная за ним служебная машина. Но, может, он ехал по своим делам, находясь в отпуске или имея выходной. С этим надо разбираться. Но поймите: служебная машина предназначена для того, чтобы обеспечить служебную деятельность. А человек, находясь в отпуске, не имеет права ее использовать!» — сказал Daily Storm Картаполов.





Генерал уверен, что за смертью Сарварова стоит Киев. «Без сомнения, это теракт. Его организовала служба безопасности или служба разведки Украины. Это еще одно преступление, за которое им придется отвечать. И они ответят. Негодяи и террористы нашли какую-то брешь в принятых мерах безопасности. И сейчас эту брешь будут закрывать», — заявил Картаполов.





Он заметил, что генералы — такие же солдаты, только у них другой функционал.





«Они воюют не на переднем крае с автоматом, а в другом месте. И они точно так же рискуют своей жизнью, как и все бойцы. А то у нас почему-то считают, что те, кто на переднем крае, — герои, а те, кто здесь, — не совсем! Нет! Все до единого, кто носит погоны, — герои! И все рискуют своей жизнью ежедневно и ежечасно», — заключил парламентарий.





Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве сработало взрывное устройство, установленное под днищем машины, сообщили в СК. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.





Следствие отрабатывает разные версии. Одна из них связана со спецслужбами Украины.





Сарварову было 56 лет. Он принимал участие в боевых действиях в осетино-ингушском конфликте и контртеррористической операции в Чечне.





В 2015-2016 годах Сарваров выполнял задачи по организации и проведению военной операции в Сирии. С 2016-го занимал должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ. Мужчина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими знаками отличия.