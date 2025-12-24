Новости
Новости 18+
St
Три человека погибли в результате взрыва в Москве, где ранее убили генерала Сарварова
18+
Среди погибших двое сотрудников полиции Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья
Новости

Три человека погибли в результате взрыва в Москве, где ранее убили генерала Сарварова

Среди погибших двое сотрудников полиции

Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

Три человека, среди которых двое полицейских, погибли в результате взрыва на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.


По данным ведомства, в ночь на 24 декабря двое полицейских заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля. При попытке задержания неизвестный привел в действие взрывное устройство. В результате трое человек погибли: двое сотрудников ДПС и сам подозреваемый.


Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. На месте работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Председатель СК поручил опытным специалистам центрального аппарата подключиться к расследованию для установления всех обстоятельств случившегося.


Напомним, что несколько дней назад рядом с этим местом, на улице Ясеневой, в результате взрыва автомобиля погиб начальник Управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Было возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#взрыв #полицейский #гибель
Загрузка...
Загрузка...