Три человека погибли в результате взрыва в Москве, где ранее убили генерала Сарварова

Три человека, среди которых двое полицейских, погибли в результате взрыва на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





По данным ведомства, в ночь на 24 декабря двое полицейских заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля. При попытке задержания неизвестный привел в действие взрывное устройство. В результате трое человек погибли: двое сотрудников ДПС и сам подозреваемый.





Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. На месте работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Председатель СК поручил опытным специалистам центрального аппарата подключиться к расследованию для установления всех обстоятельств случившегося.





Напомним, что несколько дней назад рядом с этим местом, на улице Ясеневой, в результате взрыва автомобиля погиб начальник Управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Было возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.