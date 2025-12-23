Пользователи Telegram и WhatsApp подали в суд на Роскомнадзор из-за ограничений звонков в мессенджерах

В Таганский районный суд Москвы подан коллективный административный иск от 42 пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp* к Роскомнадзору и Минцифры России. Об этом пишет РБК.





Истцы просят признать незаконными и необоснованными действия ведомств по частичному ограничению голосовых звонков в этих приложениях. В иске утверждается, что ограничения нарушают конституционные права граждан на свободу получения информации, тайну связи и частной жизни. Истцы указывают, что основными каналами для мошенников, по данным ЦБ РФ, являются обычные мобильные звонки и SMS, а не мессенджеры, и существуют менее жесткие способы защиты, например, опциональная блокировка трафика по желанию пользователя.





В августе 2025 года Роскомнадзор объяснил ограничения звонков в WhatsApp и Telegram борьбой с мошенничеством и неисполнением требований законодательства, назвав эти платформы основными инструментами для обмана граждан и вовлечения их в противоправную деятельность.





В WhatsApp, в свою очередь, сообщили, что будут бороться за свою российскую аудиторию.





* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.