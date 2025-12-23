Новости
Три человека погибли в результате атаки беспилотника в Белгородской области
Еще один человек пострадал undefined
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником автомобиль в селе Грушевка Волоконовского района Белгородской области. По данным оперативного штаба региона, в результате удара погибли трое мужчин, еще один получил ранения.


«Вчера в районе села Грушевка при атаке FPV-дрона на автомобиль погибли трое мужчин. У четвертого мужчины, который находился с погибшими в автомобиле, минно-взрывная травма, осколочное ранение руки и ушиб ноги», — сообщили в оперштабе. 


Пострадавшему оказана медицинская помощь, лечение продолжается амбулаторно. Автомобиль в результате атаки полностью сгорел.


Информацию об атаке также подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования семьям погибших.

