Премьер Италии Джорджа Мелони в своем поздравлении с Рождеством заявила, что следующий год будет еще хуже

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что следующий год будет «гораздо хуже» нынешнего. Такое мнение она высказала в ходе предрождественской встречи с сотрудниками правительства.





«Мы семья, команда, мы боремся весь год. Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже», — сказала она на церемонии поздравления во дворце Киджи.





Мелони призвала команду хорошо отдохнуть в праздники, чтобы вскоре с новыми силами продолжить работу и «давать ответы этой невероятной стране».