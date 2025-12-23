Новости
Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные покинули Северск
Там объяснили это сохранением личного состава
Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные покинули Северск

Там объяснили это сохранением личного состава

Вооруженные силы Украины покинули город Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.


Это решение было принято с целью сохранения личного состава и боеспособности войск после тяжелых боев, передает РБК. В сообщении Генштаба отмечается, что российские силы имели ощутимое преимущество в живой силе и технике и постоянно продвигались вперед.


Ранее о том, что населенный пункт перешел под контроль ВС РФ, сообщила российская сторона. О том, как Российская армия брала Северск под свой контроль, можно прочитать здесь.

