Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные покинули Северск

Вооруженные силы Украины покинули город Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.





Это решение было принято с целью сохранения личного состава и боеспособности войск после тяжелых боев, передает РБК. В сообщении Генштаба отмечается, что российские силы имели ощутимое преимущество в живой силе и технике и постоянно продвигались вперед.





Ранее о том, что населенный пункт перешел под контроль ВС РФ, сообщила российская сторона. О том, как Российская армия брала Северск под свой контроль, можно прочитать здесь.