Освобождение Северска. Хроника взятия города, который обсуждали на прямой линии с Путиным

Освобождение Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) стало одним из ключевых событий специальной военной операции конца 2025 года. На прямой линии президент Владимир Путин отметил, что переход города под контроль российских войск расширяет их оперативные возможности и открывает направление на Славянск.





«Спросил командира, как он оценивает ситуацию в Северске. Мне было сказано, что движение на Запад продолжается», — заявил российский лидер.





Он также вспомнил, как был представлен доклад об освобождении Северска: «Прямо с места, из самого города Северска докладывала штурмовая группа. И если помните, я в завершение доклада сказал: «Ребята, я вас прошу быстро сменить позиции».





«Нацисты расстреливали мирных жителей, которые не хотели уходить с ними»





Приглашенный Путиным на прямую линию командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6 отдельной мотострелковой бригады Наран Очир-Горяев вместе с личным составом брал Северск. За эту операцию старший лейтенант удостоен звания Героя России.





По словам Очир-Горяева, самым сложным было дойти до города незаметно, поскольку местность открытая. Поэтому бойцы заходили малыми группами, пояснил военный. Всего при взятии города были задействованы 84 военных, из которых погибли только четверо, добавил командир роты.





Мирные жители долго жили в страхе. «Когда мы их освободили, нам рассказали, что Вооруженные силы Украины как нацисты расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними уходить. Физически и морально жители были подавлены. Они были очень рады, когда мы пришли», — отметил Наран Очир-Горяев.





Сам уроженец Калмыкии прошел пусть от простого штурмовика до командира роты. Под командованием Очир-Горяева его бойцы освободили в Северске более 80 зданий и уничтожили десятки опорных пунктов и боевых машин ВСУ.





Вначале работа артиллерии и дронов, а потом — зачистка ВСУ штурмовыми группами





Первым этапом при взятии Северска была работа артиллерией и дронами, которые выбивали и разматывали противника. Бились за Северск расчеты 204 полка («Ахмат») и 123 мотострелковой бригады.





Вторым этапом стал уже заход штурмовых групп 123 бригады, таких как отряд Вожака «Шторм» и отряд Очир-Горяева. Заходили в город днем и ночью — один-два человека по разным направлениям, в непогоду для скрытности. Когда накопилось примерно три батальона — началась полная зачистка города от ВСУ штурмовыми группами.





Когда бойцы 123 бригады были уверены, что Северск уже точно перешел под контроль армии РФ (чтобы не доказывать победу, избежать всяких левых докладов и публикаций от «диванных военблогеров»), они запустили в День Конституции салют с разных концов города. Сейчас Северск не просто под контролем ВС РФ — Российская армия продвинулась на Запад на полтора-два километра.





Ранее, 11 декабря, Путин после доклада главы Генштаба Валерия Герасимова сообщил, что переход Северска под контроль ВС РФ приблизил новое успешное наступление армии на других направлениях и «изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории». 18 декабря, по словам президента, награждали бойцов, отличившихся при освобождении Северска.





Северск — город в северо-западной части Донбасса. Он находится в 15 километрах от Лисичанска и в 25 — от Славянска. Расстояние до Бахмута (Артемовска) составляет 30 километров. Город играл стратегическое значение для ВСУ, потому что прикрывал дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.