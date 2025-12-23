В Подмосковье курьеры перевозили маленьких детей в термосумках

Сотрудники полиции начали проверку из-за опубликованного в интернете видео, на котором двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.





В ведомстве уточнили, что видео было выявлено в ходе мониторинга Сети.





«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личностей правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.





На данный момент заявлений или обращений по этому поводу в полицию не поступало.





На кадрах видно, как двое мужчин, один из которых одет в униформу курьера, приезжают на электровелосипедах, после чего достают из курьерских термосумок маленьких детей.