Бастрыкин поручил отпустить из-под ареста учительницу из Санкт-Петербурга, обвиняемую в педофилии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изменить меру пресечения для жительницы Санкт-Петербурга, обвиняемой в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двоих детей. В настоящее время она содержится под стражей.





Как сообщили в пресс-службе ведомства, глава СКР поручил руководителю Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Петру Выменцу инициировать вопрос об изменении меры пресечения на подписку о невыезде и представить доклад о ходе расследования. Ранее в медиапространстве активно обсуждались обстоятельства этого уголовного дела, высказывались различные мнения, в том числе о возможной невиновности обвиняемой, отметили в Следкоме.





Напомним, ранее в Санкт-Петербурге была задержана Афина Симеонидис, которую следствие обвиняет в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних учеников. По данным объединенной пресс-службы судов, она работала учительницей английского языка.





По версии следствия, в апреле и июле 2025 года Симеонидис приглашала к себе домой детей и совершала в отношении них «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних».





По данным издания «Фонтанка», в ходе допроса учительница заявила, что случившееся является местью со стороны одного из ее учеников. По ее словам, школьник, посещавший репетиторские занятия, домогался ее, предлагал романтические отношения, хватал за разные части тела и ревновал к ее молодому человеку. Девушка утверждает, что не состояла с ним в интимной связи и была вынуждена прекратить домашние уроки из-за его приставаний.





В соцсетях Симеонидис можно найти фотографии с грамотой от президента России Владимира Путина за вклад в проведение Всемирного фестиваля молодежи 2024 года, а также совместный снимок с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Девушка работала волонтером и участвовала в мероприятиях движения «Волонтеры Победы».