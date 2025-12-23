Павел Дуров готов оплатить ЭКО женщинам, желающим зачать от него ребенка

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для незамужних женщин младше 38 лет, которые хотят зачать ребенка с использованием его донорского генетического материала. Об этом сообщает Daily Mail.





По словам Дурова, он впервые стал донором в 2010 году. И, по его утверждению, благодаря его помощи более 100 семей в 12 странах смогли родить детей. У самого предпринимателя шесть детей от трех женщин. Он рассматривает донорство как «гражданскую ответственность» и способ борьбы со стигматизацией. Все его дети, включая рожденных в результате донорства, смогут в будущем претендовать на его состояние, оцениваемое примерно в 17 миллиардов долларов, отмечал предприниматель.





По данным WSJ, десятки женщин уже откликнулись на предложение московской клиники, где хранятся образцы материала Дурова. Услуга ориентирована на незамужних женщин и предполагает генетический скрининг эмбрионов.