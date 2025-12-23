В Госдуме опровергли создание нового единого ID для пользователей интернета

В Госдуме опровергли планы создать новый единый ID для российских интернет-пользователей. Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что журналисты неправильно интерпретировали информацию.





«Я это увидел в ленте новостей. Речь не идет об отмене способов идентификации. Это неправильная интерпретация. Никакого единого ID вместо тех, что уже есть, не будет. Это новая субстанция для метрик, как я понял. Чтобы метрики правильно считать. Будем обсуждать с коллегами», — объяснил Боярский Daily Strom.





Ранее СМИ со ссылкой на замглавы Минцифры Бэллу Черкесову написали, что власти обсуждают запуск единого идентификатора пользователя, этот D будет связан с номером мобильного телефона. Черкесова на заседании общественного совета при ведомстве отметила, что единый ID нужен для более точного подсчета аудитории и анализа активности пользователей, в частности в соцсетях и онлайн-кинотеатрах. По словам чиновницы, после привязки к номеру телефона данные будут передаваться в зашифрованном виде.