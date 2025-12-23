Посольство США в России в декабре почти превратилось в посольство Аляски. Только в последнем месяце года в Telegram-канале диппредставительства вышло сразу четыре поста о самом северном штате. Раньше такого большого внимания к этому региону в канале не наблюдалось. При этом три из четырех постов — про Аляску и Россию.
22 декабря посольство напомнило о воздушном маршруте АлСиб (Аляска — Сибирь), соединявшем американский город Фэрбэнкс и советский Красноярск в 1942-1945 годах. 18 декабря этого года американские дипломаты рассказали историю торговли углем между Аляской и Россией, а 12 декабря — о культуре, социальных контактах и обмене в районе Берингова пролива.
Еще в одном из постов, от 16 декабря, говорилось о выборах самого толстого медведя в самом северном штате.
Российское посольство в США в начале декабря сообщило об открытии выставки об общей истории России и Соединенных Штатов и тоже уделило внимание АлСибу.
Аляска в 2025 году стала местом, где прошел первый за последние четыре года саммит лидеров России и США. Путин и Трамп 15 августа обсудили в Анкоридже урегулирование украинского кризиса.