Посольство США в России в декабре почти превратилось в посольство Аляски
Только в последнем месяце года вышло сразу четыре поста о самом северном штате, почти в каждом упоминалась РФ Фото: Global Look Press / Dieter Hopf
Посольство США в России в декабре почти превратилось в посольство Аляски. Только в последнем месяце года в Telegram-канале диппредставительства вышло сразу четыре поста о самом северном штате. Раньше такого большого внимания к этому региону в канале не наблюдалось. При этом три из четырех постов — про Аляску и Россию. 


22 декабря посольство напомнило о воздушном маршруте АлСиб (Аляска — Сибирь), соединявшем американский город Фэрбэнкс и советский Красноярск в 1942-1945 годах. 18 декабря этого года американские дипломаты рассказали историю торговли углем между Аляской и Россией, а 12 декабря — о культуре, социальных контактах и обмене в районе Берингова пролива.

Еще в одном из постов, от 16 декабря, говорилось о выборах самого толстого медведя в самом северном штате.


Российское посольство в США в начале декабря сообщило об открытии выставки об общей истории России и Соединенных Штатов и тоже уделило внимание АлСибу.

Аляска в 2025 году стала местом, где прошел первый за последние четыре года саммит лидеров России и США. Путин и Трамп 15 августа обсудили в Анкоридже урегулирование украинского кризиса.

