Посольство США в России в декабре почти превратилось в посольство Аляски. Только в последнем месяце года в Telegram-канале диппредставительства вышло сразу четыре поста о самом северном штате. Раньше такого большого внимания к этому региону в канале не наблюдалось. При этом три из четырех постов — про Аляску и Россию.





22 декабря посольство напомнило о воздушном маршруте АлСиб (Аляска — Сибирь), соединявшем американский город Фэрбэнкс и советский Красноярск в 1942-1945 годах. 18 декабря этого года американские дипломаты рассказали историю торговли углем между Аляской и Россией, а 12 декабря — о культуре, социальных контактах и обмене в районе Берингова пролива.