В Подмосковье МЧС и горожане объединились ради спасения лебедей

«Все службы сейчас на месте. Там находятся начальник отдела экологии Иван Баранов, глава Хотьково, спасатели и местные жители. Они сейчас будут думать, куда лучше перевезти лебедей», — рассказала собеседница.





По словам представителя властей, специалисты решают, как лучше транспортировать птиц из замерзшего пруда.





Ранее жители подмосковного города Хотьково нашли двух лебедей — белого и серого. Птицы остались в замерзающем водоеме. Серый лебедь (птенец) не успел улететь на зимовку, а его мать плавала рядом. Птицы могли замерзнуть из-за наступающих холодов, предполагают местные активисты.