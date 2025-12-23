Новости
Глава Росохотрыболовсоюза ответил на претензии Финляндии, где заявили о гибели оленей из-за расплодившихся в РФ волков
Телеканал CNN связывает рост популяции хищников с тем, что многие охотники якобы ушли на СВО Коллаж: Daily Storm
Глава Росохотрыболовсоюза ответил на претензии Финляндии, где заявили о гибели оленей из-за расплодившихся в РФ волков

Телеканал CNN связывает рост популяции хищников с тем, что многие охотники якобы ушли на СВО

Коллаж: Daily Storm

Глава Росохотрыболовсоюза (РОРС) Андрей Сицко ответил на претензии Финляндии, где заявили о массовой гибели оленей из-за расплодившихся в России волков.


«Мне сложно говорить на эту тему. Про нападения волков на границе с Финляндией на оленей не слышал. О такой проблеме мы вообще не знаем», — сказал Daily Storm председатель РОРС Сицко.


Ранее в Ассоциации оленеводов Финляндии сообщили, что только в 2025 году волки убили около 1950 оленей. Это почти на 70% больше, чем в 2024-м. Отмечается, что особенно много оленей погибает на севере Финляндии, в том числе в Лапландии, которую называют родиной Санта-Клауса.


Оленеводы утверждают, что оленей убивают «российские волки», которые пересекают границу в поисках добычи.


Телеканал CNN связывает рост популяции волков с тем, что многие охотники якобы ушли на специальную военную операцию, поэтому хищников стало некому убивать.

