WhatsApp заявил о намерении бороться за свою аудиторию на фоне замедления работы в России

Мессенджер WhatsApp* выступил с заявлением относительно замедления его работы на территории России. Компания высказала намерение бороться за сохранение своей российской аудитории, которая, по ее данным, превышает 100 миллионов человек.





«WhatsApp глубоко укоренился в жизни каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до чатов друзей, соседей и родственников во всех регионах России. Мы намерены бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и утвержденных правительством приложений может привести только к снижению безопасности российских граждан», — сообщили агентству Reuters в компании.





По информации Mediascope, в октябре 2025 года аудитория WhatsApp в России составляла 96,2 миллиона человек, для сравнения: Telegram — 91 миллион. Приложение остается одним из самых популярных в РФ, занимая пятое место в категории «Связь» в Google Play.





Ранее Роскомнадзор сообщил, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство, что грозит ему полной блокировкой. Ведомство также пояснило, что поэтапная деградация качества звонков в WhatsApp, начатая в августе, призвана дать пользователям возможность перейти на альтернативные сервисы.





* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.