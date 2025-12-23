Новости
Осквернивший могилу Евгения Пригожина россиянин ушел на СВО
Мужчина заключил контракт на год undefined
Суд в Санкт-Петербурге приостановил расследование уголовного дела, связанного с осквернением могилы Евгения Пригожина. Обвиняемый решил отправиться в зону СВО, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.


Речь идет о Вячеславе Шведове, который скрылся от правосудия, однако спустя время «нашелся в следственном изоляторе». По данным следствия, в июле 2024 года он прикрепил к памятнику основателя ЧВК «Вагнер» табличку с оскорбительной надписью и сделал фотографию.


Летом, когда суд рассматривал дело, Шведов перестал посещать заседания. После трех пропусков его объявили в розыск. В итоге он был задержан за кражу более шести тысяч рублей с банковского счета.


«Ну а там уже дело техники: ходатайство о желании защищать Родину, контракт на один год с Минобороны РФ, зона СВО», — рассказала Лебедева.


Как уточняет «Фонтанка», контрактник Шведов уже отправился в зону боевых действий.

