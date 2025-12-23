Депутаты увеличили штрафы за навязывание услуг в 25 раз

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 23 декабря приняли законопроект, который увеличивает штрафы за «навязывание» дополнительных товаров и услуг. Трансляция заседания велась на сайте российского парламента.





Ранее депутаты одобрили поправки к федеральному закону «О защите прав потребителей», которые вводят запрет на принуждение граждан к приобретению дополнительных товаров, работ и услуг. Законопроект, принятый сегодня, ужесточает меры ответственности.





Так, размер штрафов за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей вырастет с 2-4 тысяч до 50-150 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма увеличится с 20-40 тысяч до 200-500 тысяч рублей.





«Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов», — уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.





Ранее россияне пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на навязывание пакета услуг «Домклик Плюс», который предоставляет скидку на процентную ставку в 1% по договору ипотечного кредитования со Сбербанком, а также включает полис страхования жизни и здоровья от «Сбербанк Страхование жизни».