Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заочно арестован за пропаганду терроризма

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма. Об этом сообщили в суде.





«Суд избрал меру пресечения Каспарову в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции на территорию России», — передает ТАСС.





Ходатайство следствия было подано и удовлетворено 22 декабря, решение вступит в силу 26 декабря. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.





Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, завершил профессиональную карьеру в 2005 году. В 2022 году он вошел в Координационный совет российской оппозиции, вскоре после чего покинул Россию и продолжил политическую деятельность за рубежом.





*Признан Минюстом РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.