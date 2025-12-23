Новости
Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заочно арестован за пропаганду терроризма
Ему грозит до семи лет лишения свободы
Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заочно арестован за пропаганду терроризма

Ему грозит до семи лет лишения свободы

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма. Об этом сообщили в суде.


«Суд избрал меру пресечения Каспарову в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции на территорию России», — передает ТАСС.


Ходатайство следствия было подано и удовлетворено 22 декабря, решение вступит в силу 26 декабря. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.


Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, завершил профессиональную карьеру в 2005 году. В 2022 году он вошел в Координационный совет российской оппозиции, вскоре после чего покинул Россию и продолжил политическую деятельность за рубежом.


*Признан Минюстом РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

