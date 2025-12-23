Манилова рассказала, как создавалась выставка о Москве Русского музея на ВДНХ

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ стала значимым событием для всех, кто интересуется искусством и историей столицы. Эта экспозиция — результат слаженной работы команды профессионалов.
Подготовка выставки — сложный и кропотливый процесс. Она раскрывает уникальный облик Москвы через призму различных эпох и художественных течений. Это первая в истории музея экспозиция, посвященная столице, и многие произведения демонстрируются в Москве впервые. Проект «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» был создан учреждением совместно с правительством Москвы, Департаментом культуры города и ВДНХ.
«Подготовка выставки Русского музея заняла несколько месяцев и потребовала масштабной исследовательской работы в фондах. Кураторы поставили перед собой задачу не просто собрать произведения, в которых запечатлена Москва, но и показать, как на протяжении веков менялся взгляд художников на столицу и ее жителей. Поэтому работа началась с глубокого изучения музейных собраний, атрибуций, архивных документов и исторических контекстов, позволяющих точнее определить место каждого произведения в повествовании выставки», — рассказала генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.
На предварительном этапе специалисты собрали обширную коллекцию: несколько сотен произведений искусства, включая живопись, графику и скульптуру. Затем последовал тщательный и многоэтапный отбор: уточнялись даты создания, сравнивались эскизы и варианты работ, исследовались связи художников с Москвой. Основная задача — не столько показать сам город, сколько тех, кто внес значительный вклад в формирование его культурного облика.
В результате в экспозицию вошли произведения, в которых выдающиеся москвичи представлены и в контексте родного города, и как часть его культурного наследия, даже если работы были созданы за его пределами. В итоге была сформирована цельная выставка, где Москва раскрывается в различных аспектах: как архитектурный символ, как духовный центр и как город, чьи жители сыграли ключевую роль в истории страны.
Выставка превратилась не просто в платформу для показа художественных произведений, но и в место для обсуждения культурной идентичности столицы. Зрители могут ознакомиться с картинами и скульптурами, которые иллюстрируют эволюцию облика города на протяжении веков и демонстрируют, как художники запечатлели его дух в своих творениях.
Выставка открыта в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ до 1 февраля 2026 года.