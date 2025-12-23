Манилова рассказала, как создавалась выставка о Москве Русского музея на ВДНХ

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ стала значимым событием для всех, кто интересуется искусством и историей столицы. Эта экспозиция — результат слаженной работы команды профессионалов.





Подготовка выставки — сложный и кропотливый процесс. Она раскрывает уникальный облик Москвы через призму различных эпох и художественных течений. Это первая в истории музея экспозиция, посвященная столице, и многие произведения демонстрируются в Москве впервые. Проект «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» был создан учреждением совместно с правительством Москвы, Департаментом культуры города и ВДНХ.





«Подготовка выставки Русского музея заняла несколько месяцев и потребовала масштабной исследовательской работы в фондах. Кураторы поставили перед собой задачу не просто собрать произведения, в которых запечатлена Москва, но и показать, как на протяжении веков менялся взгляд художников на столицу и ее жителей. Поэтому работа началась с глубокого изучения музейных собраний, атрибуций, архивных документов и исторических контекстов, позволяющих точнее определить место каждого произведения в повествовании выставки», — рассказала генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.