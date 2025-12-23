Запуск первой коммерческой южнокорейской ракеты закончился аномалией

Первая коммерческая космическая ракета «Ханбит-Нано» южнокорейской компании Innospace потерпела крушение сразу после запуска с бразильского космодрома Алкантара. Как сообщает агентство «Ренхап», аппарат упал на землю уже через 30 секунд после старта.





Запуск состоялся во вторник, 23 декабря, в 10:13 по сеульскому времени. Набор высоты у аппарата пошел не по плану, на экранах отобразилась аномалия. По данным компании, ракета упала в пределах наземной зоны безопасности, жертв и дополнительного ущерба нет.





На борту находилась полезная нагрузка — пять спутников, которые должны были быть выведены на низкую орбиту высотой 300 километров. В случае успеха Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, осуществившей коммерческий запуск спутника.





Ранее старт ракеты, оснащенной гибридным двигателем для первой ступени и метановым для второй, трижды откладывался по техническим причинам.