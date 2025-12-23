Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию Шанинки

Рособрнадзор временно прекратил действие лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шанинка. Это следует из реестра лицензий на официальном сайте ведомства.





«Наименование организации: образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук». Регистрационный номер: Л035-00115-77/00096857. Статус: приостановлена», — сообщается на сайте Рособрнадзора.





Если лицензия на ведение образовательной деятельности приостановлена, учебное заведение теряет право принимать новых студентов, проводить обучение и выдавать дипломы государственного образца, пока не устранит выявленные нарушения.





В ноябре Рособрнадзор отозвал государственную аккредитацию у Шанинки по ряду образовательных программ. В их числе «психология» (бакалавриат и магистратура), «менеджмент» (бакалавриат) и «социология» (бакалавриат). Ведомство объяснило, что данное решение было принято после проверки образовательной деятельности университета — с учетом ранее принятых судебных решений, а также из-за невыполнения предписания по устранению нарушений аккредитационных требований.





В апреле Рособрнадзор также запретил набор студентов в Московскую высшую школу социальных и экономических наук на один год из-за невыполнения предписания, касающегося устранения нарушений, выявленных в ноябре 2024 года.





Напомним, в 2024 году бывшего ректора учебного заведения Сергея Зуева приговорили к четырем годам лишения свободы.