Создатель Call of Duty Зампелла погиб в автокатастрофе, последние секунды его жизни попали на видео

Один из ключевых создателей серии игр Call of Duty и сооснователь студии Respawn Entertainment Винс Зампелла погиб в автокатастрофе в Лос-Анджелесе. Ему было 55 лет.
По данным местной полиции, автомобиль съехал с дороги, врезался в ограждение, пассажира выбросило из машины, а сам водитель оказался заблокирован в горящем автомобиле и погиб на месте. Пассажир позднее скончался в больнице.
Гибель Зампеллы подтвердил журналист и организатор The Game Awards Джефф Кили, назвавший его «титаном индустрии» и своим близким другом. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как спортивный автомобиль выезжает на большой скорости из тоннеля, сворачивает на обочину, врезается в препятствие и спустя некоторое время загорается.
Рядом в момент происшествия находились очевидцы. Они попытались помочь пассажиру и оттащили его от горящего авто.
Карьера Зампеллы началась в 1990-х годах, а известность он получил как ведущий дизайнер Medal of Honor: Allied Assault и основатель студии Infinity Ward, создавшей легендарные части Call of Duty. Позже, после ухода из Activision, он основал Respawn Entertainment, под руководством которой вышли серии Titanfall и Apex Legends, а также игры по вселенной «Звездных войн». С 2021 года Зампелла занимал руководящую должность в Electronic Arts, курируя франшизу Battlefield.