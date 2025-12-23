Создатель Call of Duty Зампелла погиб в автокатастрофе, последние секунды его жизни попали на видео

Один из ключевых создателей серии игр Call of Duty и сооснователь студии Respawn Entertainment Винс Зампелла погиб в автокатастрофе в Лос-Анджелесе. Ему было 55 лет.





По данным местной полиции, автомобиль съехал с дороги, врезался в ограждение, пассажира выбросило из машины, а сам водитель оказался заблокирован в горящем автомобиле и погиб на месте. Пассажир позднее скончался в больнице.





Гибель Зампеллы подтвердил журналист и организатор The Game Awards Джефф Кили, назвавший его «титаном индустрии» и своим близким другом. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как спортивный автомобиль выезжает на большой скорости из тоннеля, сворачивает на обочину, врезается в препятствие и спустя некоторое время загорается.





Рядом в момент происшествия находились очевидцы. Они попытались помочь пассажиру и оттащили его от горящего авто.