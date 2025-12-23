Слуцкий призвал глав регионов создать горячую линию для оперативного устранения сбоев в системе ЖКХ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с Daily Storm призвал создать и наладить четкую работу горячих линий для оперативного реагирования на обращения жителей и быстрого устранения сбоев в системе ЖКХ. Он отметил, что в это важный вопрос для безопасности граждан, ведь в новогодние праздники коммунальные сети традиционно перегружены: случаются аварии, перебои с водой и энергоснабжением.





Председатель ЛДПР обратил внимание, что только за прошлый отопительный сезон на объектах ЖКХ произошло порядка 9000 аварий, из которых почти 4000 — в сфере теплоснабжения.





«Износ коммунальных сетей — беда, которую не решить за пару дней. Но чтобы не было неприятных сюрпризов в рождественские морозы, коммунальные службы должны работать предсказуемо, слаженно и надежно», — подчеркнул Слуцкий.





Он указал на то, что правительство РФ на заседании 4 декабря обратило самое пристальное внимание на надежность эксплуатации коммунальной инфраструктуры. Слуцкий также отметил, что горячие линии управляющих компаний не справляются с обращениями граждан, а роботы, подключенные к телефонам вместо живых операторов, не решат проблему аварийных ситуаций.





«Обращаюсь к главам регионов как лидер ЛДПР с просьбой создать и наладить четкую работу региональных горячих линий для оперативного реагирования на обращения жителей и быстрого устранения сбоев в системе жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Слуцкий.





Граждан России лидер либерал-демократов призвал обращаться к депутатам ЛДПР, в региональные отделения партии или к нему напрямую, если их проблемы после обращения не будут оперативно устранены.