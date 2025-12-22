Новости
В мессенджере MAX появился личный блог Сергея Собянина
Об этом сообщил сам руководитель столицы
У москвичей теперь есть новый способ узнавать о благоустройстве или строительстве метро в российской столице. Сергей Собянин завел личный блог в MAX. 


«Мой канал — еще одна хорошая возможность рассказать москвичам о жизни нашего города», — написал мэр в первом посте.


На национальной платформе MAX зарегистрировались 75 миллионов пользователей, сообщили ранее в пресс-службе мессенджера. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов активных пользователей, уточнили там. 


Также депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями позволяет подтверждать возраст через мессенджер MAX. 

