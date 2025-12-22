В Москве простились с командиром «Эспаньолы» Станиславом Испанцем Орловым

Командира «Эспаньолы» Станислава Орлова по прозвищу Испанец под песнопение «Христос воскресе!» проводили в последний путь в храме Христа Спасителя в Москве. Процессию возглавил священник Павел Островский.





Попрощаться с Орловым пришел его друг — дрессировщик Эдгард Запашный. 11 декабря он сообщил о смерти командира добровольческого формирования, еще через несколько дней это подтвердили в самой бригаде.





«Очень неожиданная новость. Ужасная трагедия, много вопросов — мало ответов. Приношу свои соболезнования семье. С сыном общаюсь. Этого не должно было произойти, но такова судьба», — сказал Запашный.





Проститься с Орловым пришел и командир штурмовой роты мотоциклетного батальона «Эспаньолы» Михаил Питбуль Турканов. Он сообщил, что боевая часть добровольческой бригады войдет в «Русскую общину».