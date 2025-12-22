В Москве простились с командиром «Эспаньолы» Станиславом Испанцем Орловым

Командира «Эспаньолы» Станислава Орлова по прозвищу Испанец под песнопение «Христос воскресе!» проводили в последний путь в храме Христа Спасителя в Москве. Процессию возглавил священник Павел Островский.
Попрощаться с Орловым пришел его друг — дрессировщик Эдгард Запашный. 11 декабря он сообщил о смерти командира добровольческого формирования, еще через несколько дней это подтвердили в самой бригаде.
«Очень неожиданная новость. Ужасная трагедия, много вопросов — мало ответов. Приношу свои соболезнования семье. С сыном общаюсь. Этого не должно было произойти, но такова судьба», — сказал Запашный.
Проститься с Орловым пришел и командир штурмовой роты мотоциклетного батальона «Эспаньолы» Михаил Питбуль Турканов. Он сообщил, что боевая часть добровольческой бригады войдет в «Русскую общину».
«Боевая часть «Эспаньолы» решила объединиться с «Русской общиной» и на одной платформе организовать отряд, который так же будет защищать Родину на фронтах боевых, и мы будем делать это до полной победы, до конца», — рассказал Турканов.
В «Эспаньоле» ранее заявили, что причины смерти Орлова «устанавливаются центральными следственными органами, официальная информация будет опубликована по результатам расследования».
Бригада «Эспаньола» — добровольческая военная организация, созданная футбольными фанатами, болеющими за самые разные команды. Она появилась в 2014 году в Горловке, участвовала в боях в Мариуполе, Угледаре, Авдеевке, Часовом Яре.
Как рассказывал Орлов, бригада сама обеспечивает себя экипировкой и питанием. Она стремилась использовать новые технологии, у нее были в том числе собственные системы РЭБ. В октябре «Эспаньола» объявила о переформатировании и прекращении существования в прежнем виде.