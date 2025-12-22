Военкор Зенин рассказал, почему промолчал, когда его перепутали с журналистом Би-би-си во время прямой линии

Военный корреспондент ВГТРК Сергей Зенин прокомментировал инцидент, произошедший во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, во время которой ведущая Первого канала перепутала его с корреспондентом Би-би-си News Стивом Розенбергом.





В беседе с Daily Storm Зенин объяснил, что сознательно не стал исправлять ошибку в прямом эфире. По его словам, ведущая находилась в уязвимом положении и испытывала серьезное напряжение во время важного федерального мероприятия.





«Человек оказался в слабой позиции. Это сложные обстоятельства, и я не хотел ставить коллегу с другого канала в еще более неловкое положение», — подчеркнул он.





Военкор отметил, что, по его мнению, ошибка была допущена из-за сильного стресса и вряд ли повторится в будущем. Позже в социальных сетях Зенин с иронией отреагировал на ситуацию, написав о появлении у него нового «позывного»: Стив.





Инцидент произошел в пятницу в ходе прямой трансляции. Репортер Первого канала обратилась к Зенину, приняв его за Стива Розенберга, и спросила, какая по счету это для него прямая линия с президентом. Журналист ответил кратко: «Не первая».