Новости
Новости 18+
St
Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве 10-летнего мальчика из Таджикистана
18+
Глава государства также выразил соболезнования семье ребенка undefined
Новости

Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве 10-летнего мальчика из Таджикистана

Глава государства также выразил соболезнования семье ребенка

Президент России Владимир Путин пообещал лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону, что виновные в убийстве 10-летнего мальчика в школе в Подмосковье будут наказаны. Российский президент также выразил Рахмону и семье погибшего соболезнования в связи с трагедией.  


«Совершение терактов в отношении детей — особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца. Виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объеме», — сказал Путин. 


Двусторонняя встреча Рахмона и Путина прошла в Государственном Эрмитаже. Глава Республики Таджикистан также принял участие в неформальной встрече лидеров государств — членов СНГ. 


Нападение на школу в Одинцово произошло 16 декабря. В МВД сообщили, что 15-летний ученик сначала ударил ножом охранника, затем распылил ему в лицо газовый баллончик. После злоумышленник нанес многочисленные удары ножом 10-летнему мальчику, от чего тот скончался.


Силовики также отметили, что нападавший был приверженцем «деструктивного молодежного течения». Юношу арестовали. 


Сообщается, что тело ребенка было доставлено в Таджикистан. Его похоронили рядом с отцом.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#таджикистан #одинцово #владимир путин #рахмон #нападение на школы
Загрузка...
Загрузка...