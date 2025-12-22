Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве 10-летнего мальчика из Таджикистана

Президент России Владимир Путин пообещал лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону, что виновные в убийстве 10-летнего мальчика в школе в Подмосковье будут наказаны. Российский президент также выразил Рахмону и семье погибшего соболезнования в связи с трагедией.





«Совершение терактов в отношении детей — особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца. Виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объеме», — сказал Путин.





Двусторонняя встреча Рахмона и Путина прошла в Государственном Эрмитаже. Глава Республики Таджикистан также принял участие в неформальной встрече лидеров государств — членов СНГ.





Нападение на школу в Одинцово произошло 16 декабря. В МВД сообщили, что 15-летний ученик сначала ударил ножом охранника, затем распылил ему в лицо газовый баллончик. После злоумышленник нанес многочисленные удары ножом 10-летнему мальчику, от чего тот скончался.





Силовики также отметили, что нападавший был приверженцем «деструктивного молодежного течения». Юношу арестовали.





Сообщается, что тело ребенка было доставлено в Таджикистан. Его похоронили рядом с отцом.