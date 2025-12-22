Новости
Роскомнадзор в очередной раз пригрозил WhatsApp полной блокировкой, пользователи жалуются на сбои в работе приложения
Мессенджер используется для организации различных преступлений против россиян, указали в регуляторе undefined
Роскомнадзор снова заявил о возможной полной блокировке WhatsApp*. Ранее пользователи пожаловались на всплеск сбоев в работе мессенджера. 


WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан, заявили в РКН. 


«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — напомнили в ведомстве. 


Мессенджер будет полностью заблокирован, если продолжит не выполнять требования российского законодательства, предупредил регулятор.


* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

