В Польше закрылось последнее генконсульство России

Последнее генеральное консульство России закрылось в Польше. Сотрудники дипмиссии в Гданьске начали вывозить свои вещи, рядом со зданием припаркованы автомобили с дипломатическими номерами и грузовик, пишет издание WPolityce.pl.





На сайте генконсульства отмечается, что прием посетителей был приостановлен 1 декабря. По консульским вопросам рекомендуют обращаться в профильный отдел посольства России в Варшаве.