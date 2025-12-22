В Польше закрылось последнее генконсульство России

Последнее генеральное консульство России закрылось в Польше. Сотрудники дипмиссии в Гданьске начали вывозить свои вещи, рядом со зданием припаркованы автомобили с дипломатическими номерами и грузовик, пишет издание WPolityce.pl.
На сайте генконсульства отмечается, что прием посетителей был приостановлен 1 декабря. По консульским вопросам рекомендуют обращаться в профильный отдел посольства России в Варшаве.
В 2024 году глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти страны приняли решение закрыть генеральное консульство РФ в Познани, в ответ Россия закрыла польское консульство в Санкт-Петербурге. Затем последовало закрытие диппредставительства в Кракове, Москва ответила зеркально и прекратила работу польских дипломатов в Калининграде.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Варшава продолжает сознательно обрушать отношения с Москвой и действует против интересов граждан. Сикорский же обвинял российские спецслужбы в подготовке диверсии в Польше.