Президент Финляндии Стубб заявил, что до мирной сделки по Украине остались «самые сложные 5%»

Дипломаты как никогда близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом политик заявил в эфире Fox News. По его словам, переговоры вступают в самую сложную заключительную стадию.


«Так что мы почти у цели, но самые сложные 5% еще остались», — сказал Стубб.


Он отметил, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф последние несколько недель «работали круглосуточно», чтобы сократить разногласия между двумя сторонами. 


Стубб добавил, что Европа, Украина и США «были едины в своем стремлении к справедливому и прочному миру». 


Он также указал, что, несмотря на жесткую публичную риторику, российские переговорщики «могут быть более гибкими за закрытыми дверями». 


Стубб обратил внимание, что контраст между публичными заявлениями и частными переговорами «вполне типичен для дипломатии».


Накануне, 21 декабря, в Майами состоялись переговоры российских и американских представителей. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает предложение Вашингтона провести трехстороннюю встречу с Москвой. 

