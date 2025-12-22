Россия передала Киеву 45 подлежавших выдворению граждан Украины

Новости
Москва передала Киеву 45 украинцев, подлежащих выдворению из РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.


«16 декабря в Новой Гуте на территории Белоруссии мы организовали воссоединение 22 семей. <…> Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться», — сказала омбудсмен. 


16 декабря на родину также вернулись 15 россиян. Украина сначала передала их Белоруссии, затем они приехали в РФ. Об этом Москалькова договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. 


Она рассказала, что сторонам удалось наладить алгоритм взаимодействия, который позволяет семьям воссоединяться.

